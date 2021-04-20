Рязанка надругалась над ребенком с помощью самцов собак

Женщина с приятельницей снимали сексуальное насилие на телефон, а видео выкладывали в интернет

Полиция срочно разыскивает 47-летнюю жительницу Ряжска, которую подозревают в сексуальном надругательстве над 11-летней девочкой с использованием самцов собак. Об этом «КП»-Рязань» сообщил источник в правоохранительных органах.

Преступление происходило с июня по август 2018 года в городе Туле на одной из съемных квартир, но уголовное дело местный СК возбудил только на днях.

Известно, что у рязанки была 27-летняя подельница, которая в настоящее время уже отбывает наказание за другое преступление.

— Две дамы с псами несколько месяцев издевались над ребенком, уроженцем одной из среднеазиатских республик. Сексуальное надругательство они снимали на видео, а потом выкладывали в интернет, — сообщил источник. — В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления местонахождения жительницы Ряжска. По предварительным данным, она проживала на окраине города в районе Успенского кладбища.

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