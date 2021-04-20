В «Рязанском доме белого аиста» у нелетной пары вылупилось рекордное количество птенцов

В прошлом году у Русланы и Гоши из трех яиц вылупилось двое птенцов, в этом году - из пяти пять! Татьяна БАДАЛОВА Фото:

У пары нелетных белых аистов Русланы и Гоши с разницей в два-три дня вылупилось пять птенцов. Такое значимое с зоологической точки зрения событие эксперты отнесли к разряду уникальных. В среднем у аистов появляется на свет три малыша за один сезон. Но обитатели центра реинтродукции, что расположен в деревне Кораблино Рязанского района, кажется, решили пойти на рекорд. Сначала они построили гнездо и сделали большую кладку на месяц раньше традиционного у птиц срока, а затем смогли высидеть и вывести пятерых птенцов. Первые два яйца, по словам работающих в питомнике орнитологов, начали пищать и скрестись 12 апреля и вылупились в течение полусуток, еще один появился на день позже, третьего приняли 16 апреля, и последний порадовал родителей в воскресенье, 18 апреля. Родившиеся 4-м и 5-м по счету аистята меньше и слабее остальных, однако специалисты центра уверены, что с ними все будет в порядке.

В природе, даже несмотря на то, что рацион питания аистов довольно богатый, выкормить одновременно пятерых маме и папе очень сложно. Дело в том, что аистята очень прожорливы, а самостоятельно искать пропитание они начинают достаточно поздно — только к осени. Так что их родителям, пока малыши сидят в гнезде, приходится изрядно потрудиться, разыскивая им еду. Случается и так, что из-за отсутствия достаточного пропитания родители, пытаясь спасти сильных птенцов, выбрасывают из гнезда маленьких и слабых.

Но питомцам «Рязанского дома аиста» повезло – у них не только свой отдельный дом – с летним и зимним помещением, но и они находятся на полном пансионе. Ежедневно их лоток с едой пополняется рыбкой, куриными шеями и прочими лакомствами. Специально для деток орнитологи приносят в гнездо червей.

Все пятеро уже питаются и чувствуют себя хорошо. Да вы и сами можете в этом убедиться – над гнездом установлена веб-камера, с помощью которой ведется круглосуточная трансляция в интернет. Чем выкармливают Руслана и Гоша своих птенцов, как растут малыши – все это можно наблюдать в прямом эфире по ссылке https://vk.cc/bYY81S.

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