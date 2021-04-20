Под Рязанью чиновники купили сиротам квартиры по завышенной цене. Владимир ВЕЛЕНГУРИН Фото:

Следователи возбудили уголовное дело по факту покупки квартир для детей-сирот по завышенной цене, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

По данным Железнодорожного МСО, в 2019 году по результатам конкурса администрация Рязанского района заключила девять контрактов на приобретение жилья для детей-сирот. Но, как отмечают в ведомстве, чиновники не сделали ничего, чтобы разобраться в рыночных ценах, которые сложились в районе.

В результате халатности девять квартир местные власти купили по завышенным ценам, и нанесли бюджету ущерб на сумму почти 4 млн рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Ранее мэр Рязани Елена Сорокина побывала в нескольких квартирах для детей-сирот. Чиновница осталась очень довольна увиденным:

— Сегодня все квартиры понравились! (читать подробнее с фото).

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