Гражданский муж поджег рязанку – самостоятельное лечение привело к трагедии

Железнодорожный межрайонный следственный отдел Рязани СУ СК России по Рязанской области возбудил уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» в отношении 36-летнего жителя областного центра.

Установлено, что 22 августа 2020 года во время ссоры сожителей на почве ревности мужчина облил женщину горючей жидкостью и поджог. Затем пламя удалось сбить, но ожоги 3 степени составили порядка 35 процентов поверхности тела.

Несколько месяцев женщина лечилась самостоятельно, не желая подставлять под статью гражданского мужа. После того, как самочувствие ухудшилось, пострадавшая обратились к медикам. 1 февраля 2021 года ее доставили в рязанскую ОКБ, а 29 марта она, к сожалению, от полученных ожогов скончалась.

Подозреваемый в преступлении сожитель задержан, решается вопрос об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу.