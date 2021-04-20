В Рязани изменили маршрут двух троллейбусов и двух маршруток

20 апреля до 17:00 в работу пассажирского транспорта Рязани внесли изменения, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина изменений - ремонт инженерных коммуникаций и закрытие движения транспорта на перекрестке улиц Островского и Полетаева.

Изменения в маршрутах движения троллейбусов:

- троллейбусы №3 и №9 при движении от остановки «Радиоуниверситет» будут следовать по улице Братиславской, Безымянному переулку, улице Полетаева, далее по своим маршрутам.

Изменения в движении маршруток:

- маршрутки №49 и №65 при движении в сторону микрорайона Братиславский от остановки «ТРК Полетаевский» будут следовать по улицам Гагарина, Братиславской, далее по своим маршрутам.

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