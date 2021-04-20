В Рязани залатали ямы на улице, по которой проехал губернатор

Городские власти тут же об этом отчитались

В Рязани залатали ямы на разбитой улице Промышленной, по которой проехал губернатор. Фото: vk.com/voditelrzn62

Власти Рязани отчитались о ямочном ремонте улицы Промышленной. Заплатки по городу появляются во многих местах, но этот случай выделяется. 20 апреля здесь проехал губернатор Николай Любимов и выложил сторис в соцсетях. В тот же день на разбитую дорогу вышла техника, - фото появились в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

Участок (о, чудесное сопадение!) оказался включен в перечь ямочного ремонта. Работы по этому списку ведутся на те самые 50 млн рублей, которые дополнительно выделили в муниципалитет из областного бюджета.

«Сегодня работы установкой патчер проводились, в том числе, на улице Промышленной, которая включена в перечь ремонта в рамках выделенных субсидий», - сообщает пресс-служба администрации.