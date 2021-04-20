Сорокина назвала демонтаж ограды Наташиного парка варварским

Однако суть общественного резонанса не в этом

У главы администрации Рязани возникли претензии к варварскому демонтажу ограды Наташиного парка. Сергей ЛАЗУТИН Фото:

В Рязани глава администрации Елена Сорокина вызвала на очередное совещание подрядчика, нанятого для благоустройства Наташиного парка. Один из видов работ – замена ограды – вызвал большой общественный резонанс, который только усилился с началом демонтажа.

«Безобразное начало работ подрядчика по второму этапу благоустройства Верхнего городского парка. (…) Это особое место, которое дорого для жителей. А вы так варварски начали производить монтаж ограждения», - цитирует Елену Сорокину пресс-служба городской администрации.

В качестве подрядной организации выступает ООО «АльянсСтрой». Ее представителю, по словам чиновников, указали на «обязательное соблюдение культуры строительных работ», поручили «незамедлительно и аккуратно вывозить элементы ограждения». Управлению благоустройства поручили проследить за этим.

Правда, суть возмущения общественности, как мы помним, не в варварстве, а в самом факте замены старинной ограды, вид которой пока лишь обещают сохранить. О ее якобы аварийности чиновники начали говорить уже по факту, проект ни с кем не обсуждался.

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