В Рязанской области сообщают об исчезновении 44-летнего мужчины

С 10 апреля его местонахождение неизвестно

Ориентировка ПО "Лиза Алерт".

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» в Рязанской области сообщил о пропаже 44-летнего мужчины. Это Виталий Филатов из Касимова. Ориентировку волонтеры опубликовали 20 апреля.

Информацией о местонахождении Виталия Викторовича близкие не владеют с 10 апреля. Во что он был одет неизвестно. Помимо Касимова в качестве вероятного направления поисков обозначен город Пенза.

С информацией о пострадавшем призывают обращаться по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.