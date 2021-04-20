В Рязанской области сообщают об исчезновении 44-летнего мужчины
С 10 апреля его местонахождение неизвестно
Ориентировка ПО "Лиза Алерт".
Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» в Рязанской области сообщил о пропаже 44-летнего мужчины. Это Виталий Филатов из Касимова. Ориентировку волонтеры опубликовали 20 апреля.
Информацией о местонахождении Виталия Викторовича близкие не владеют с 10 апреля. Во что он был одет неизвестно. Помимо Касимова в качестве вероятного направления поисков обозначен город Пенза.
С информацией о пострадавшем призывают обращаться по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.